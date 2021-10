L'abbraccio di Draghi e Landini nella sede della Cgil assaltata sabato (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è arrivato alla sede nazionale della Cgil in Corso d'Italia per portare la sua solidarietà e quella del governo al sindacato dopo gli attacchi di sabato scorso. Il premier, che al suo arrivo ha ricevuto un applauso dei dipendenti del sindacato, è stato accolto dal segretario generale, Maurizio Landini. I due si sono salutati con un abbraccio. Il premier visiterà i locali della Cgil e avrà un colloquio con Landini. Al termine dell'incontro lo stesso Landini parlerà ai giornalisti. Leggi su agi (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario, è arrivato allanazionalein Corso d'Italia per portare la sua solidarietà e quella del governo al sindacato dopo gli attacchi discorso. Il premier, che al suo arrivo ha ricevuto un applauso dei dipendenti del sindacato, è stato accolto dal segretario generale, Maurizio. I due si sono salutati con un. Il premier visiterà i localie avrà un colloquio con. Al termine dell'incontro lo stessoparlerà ai giornalisti.

