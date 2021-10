Inter | sirene inglesi per il centrocampista!

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Newcastle avrebbe messo nel mirino Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato classe ’92 dell’, sarebbe in trattativa per il rinnovo con l’, con il croato che chiede 6 milioni di euro a stagione per prolungare. Brozoviccalciomercato La sensazione è che la priorità del centrocampista sia quella di andare avanti con i nerazzurri, ma sia gliche il Paris Saint Germain potrebbero presto fare un tentativo per convincerlo. LEGGI ANCHE: Lazio, ottimismo per il recupero dell’attaccante! Le ultime L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

Marcelo Brozovic a Milano si trova più che bene. Perno del progetto nerazzurro anche con Simone Inzaghi, il croato in Italia ha trovato terreno fertile anche per sviluppare il suo brand. Inoltre, la s ...Filtra ottimismo circa la permanenza di Marcelo Brozovic all'Inter, intenzionata a velocizzare i tempi del rinnovo per evitare di perderlo nel giugno del 2022 gratis. Il croato si trova bene a Milano ...