Incidente a Pisa | muore in strada in bicicletta | investita da un' auto

Muore donna in bicicletta travolta da un'auto PISA. Una donna in bicicletta è stata travolta ... La donna aveva circa 60 anni, di origini straniere. L'incidente è avvenuto intorno alle 16, con la strada che è rimasta chiusa al traffico ...

