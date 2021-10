Il problema del gol di Mbappé è che la regola è da rivedere (Di lunedì 11 ottobre 2021) Siamo effettivamente in Italia ma le polemiche arbitrali stavolta non ci riguardano affatto. La Spagna lancia grida di protesta per la rete che ha permesso alla Francia di batterla e aggiudicarsi la Nations League, nella cornice offerta dallo stadio Meazza di Milano. Succede tutto a dieci minuti dalla fine. Theo Hernandez propone un filtrante da sinistra per Mbappé, che è oltre l’ultimo difensore spagnolo. Tuttavia Eric Garcia segue la traiettoria del pallone e si lancia in scivolata per intercettarlo. Il suo tocco però non impedisce all’avversario di arrivare comunque sul pallone e, anzi, lo rimette clamorosamente in gioco. L’attaccante del Psg si è così trovato solo davanti a Unai Simon ed è riuscito ad infilarlo per il gol che ha deciso la gara. L’arbitro, l’inglese Anthony Taylor, ha convalidato il gol, decisione poi confermata dopo un check dei VAR Attwell, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Siamo effettivamente in Italia ma le polemiche arbitrali stavolta non ci riguardano affatto. La Spagna lancia grida di protesta per la rete che ha permesso alla Francia di batterla e aggiudicarsi la Nations League, nella cornice offerta dallo stadio Meazza di Milano. Succede tutto a dieci minuti dalla fine. Theo Hernandez propone un filtrante da sinistra per, che è oltre l’ultimo difensore spagnolo. Tuttavia Eric Garcia segue la traiettoria del pallone e si lancia in scivolata per intercettarlo. Il suo tocco però non impedisce all’avversario di arrivare comunque sul pallone e, anzi, lo rimette clamorosamente in gioco. L’attaccante del Psg si è così trovato solo davanti a Unai Simon ed è riuscito ad infilarlo per il gol che ha deciso la gara. L’arbitro, l’inglese Anthony Taylor, ha convalidato il gol, decisione poi confermata dopo un check dei VAR Attwell, ...

