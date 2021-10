Gigi D'Alessio e Denise debuttano sui social con un video... al bacio (Di lunedì 11 ottobre 2021) 'Assaje'. E' una vera e propria dedica d'amore quella che Denise Esposito fa a Gigi D'Alessio . La nuova compagna del cantante posta infatti sui social il loro primo video in cui si baciano e '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 ottobre 2021) 'Assaje'. E' una vera e propria dedica d'amore quella cheEsposito fa aD'. La nuova compagna del cantante posta infatti suiil loro primoin cui si baciano e '...

Advertising

infoitcultura : Primo bacio social per Gigi D’Alessio e Denise Esposito – VIDEO - goldven_ : qua stanno a mette gigi d’alessio gesù cristo - Hocambiatoipia2 : Io che sono cresciuta con le canzoni di Gigi D’Alessio e ora mi ritrovo ad ascoltare quella di suo figlio.. Mi sento anziana ???? - samhaveocean : L'inedito di LDA è molto bello, spero non venga preso per il raccomandato di Gigi D'Alessio #Amici21 -