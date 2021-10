**Forza Nuova: mozione Iv e Psi in Senato, ‘governo agisca rapidamente per scioglimento’** (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) – “Si invita il governo ad assumere gli atti necessari per provvedere rapidamente allo scioglimento di Forza Nuova”. E’ quanto si legge nella conclusione della mozione presentata su iniziativa del Senatore del Psi Riccardo Nencini e del Senatore di Italia Viva Davide Faraone cui hanno aderito il Senatore Albert Laniece e Senatori di Italia Viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) – “Si invita il governo ad assumere gli atti necessari per provvedereallo scioglimento di Forza”. E’ quanto si legge nella conclusione dellapresentata su iniziativa delre del Psi Riccardo Nencini e delre di Italia Viva Davide Faraone cui hanno aderito ilre Albert Laniece eri di Italia Viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

