Flirt tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni? La Casa mormora, cosa sta succedendo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, e nella spiatissima Casa si rincorrono i pettegolezzi: c’è un Flirt in corso tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni? Questo sarà uno dei focus della nuova puntata in onda questa sera e il padrone di Casa, Alfonso Signorini, cercherà di saperne di più dai diretti interessati.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 11 ottobre 2021) Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, e nella spiatissimasi rincorrono i pettegolezzi: c’è unin corso tra? Questo sarà uno dei focus della nuova puntata in onda questa sera e il padrone di, Alfonso Signorini, cercherà di saperne di più dai diretti interessati.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Flirt tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni? La Casa mormora, cosa sta succedendo #gfvip - angelacaput0 : RT @ullalamenefrego: Il polmone che sto perdendo per questo flirt tra Raimondo e la Cele #Amici21 - Eleonor22849454 : RT @ullalamenefrego: Il polmone che sto perdendo per questo flirt tra Raimondo e la Cele #Amici21 - _nevealsole : RT @ullalamenefrego: Il polmone che sto perdendo per questo flirt tra Raimondo e la Cele #Amici21 - ullalamenefrego : Il polmone che sto perdendo per questo flirt tra Raimondo e la Cele #Amici21 -