Fabio Cannavaro | dolore immenso | “Buon viaggio” Il lutto che l’ha colpito

Advertising

iishadowsii_ : @thepotkel @MyGuyRudi Fabio Cannavaro - infoitsport : Fabio Cannavaro: “Chi vuole lo scudetto deve prima battere il Napoli” - napolipiucom : Fabio Cannavaro: 'Chi vuole lo scudetto deve prima battere il Napoli' #ccalcionapoli #FabioCannavaro… - sscalcionapoli1 : Fabio Cannavaro su Osimhen: “Si pensava fosse un cavallo pazzo, invece sa fare male agli avversari”… - Rieko5913 : Lutto per Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara: “Non ti dimenticheremo mai” -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Cannavaro

Era l'ultimo giorno di mercato ed Enrico Fedele mi rifilò uno schiaffone davanti a 50 testimoni per un mio editoriale contro. Avrei potuto denunciarlo, chiedere danni morali e fisici. ..., ex difensore, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla corsa Scudetto. 'In prospettiva più lunga, perché è in primavera che si deciderà la ...L'ex capitano della Nazionale ha parlato della situazione attuale della Serie A, sbilanciandosi su una corsa scudetto tra Inter e Napoli ...Fabio Cannavaro, ex difensore, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla corsa Scudetto. “In prospettiva più lunga, perché è in primavera che si deciderà la cor ...