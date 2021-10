Dramma a Le Iene | il dolore inaspettato | impossibile trattenere le lacrime

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.a Le, uno dei protagonisti dello storico show di prima serata sta vivendo un momento difficile: chi è? E’ un momento davvero molto duro che uno dei protagonisti dello show di Italia Uno sta vivendo e con lui anche in prima persona uno dei suoi affetti più cari, ovvero la compagna. A parlare

Advertising

amy88238062 : Dramma di questa sera: Guardo prima #GDL alle #IENE oppure #Elisavisari a #lucedeituoiocchi o magari lascio stare tutto e vado a studiare? -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Iene

YouMovies

Anche Corti parla delche stanno vivendo. 'Da dove partire? Abbiamo aspettato un po' per ... Che dire' , racconta l'inviato de Le. 'Oggi siamo ancora al punto di partenza. Per Bianca ...... la coppia ha deciso di raccontare la verità su quanto accaduto ai followers, anche per dare sostegno a coloro che stanno attraversando il medesimo. A farlo è stato l'inviato de Le...Dramma a Le Iene, uno dei protagonisti dello storico show di prima serata sta vivendo un momento difficile: chi è?Bianca Atzei e Stefano Corti hanno perso il loro bambino: una gravidanza da tempo cercata e che avevano ottenuto grazie alla fecondazione assistita ...