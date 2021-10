Draghi dopo le violenze dei No Green pass a Roma: “Stretta sulle manifestazioni” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli scontri e le violenze dei No Green pass del 9 ottobre a Roma hanno provocato la reazione del governo e da ora in poi le cose cambieranno. Il premier Mario Draghi – scrive il Corriere della sera – ha incontrato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e il sottosegretario Franco Gabrielli e insieme hanno deciso per una Stretta sulle manifestazioni. Ci saranno maggiori verifiche sulla sicurezza prima di dare il via libera ai cortei. Le autorizzazioni alle manifestazioni statiche potranno essere rilasciate solo con garanzie reali di rispetto delle regole da parte degli organizzatori e dopo una valutazione rigorosa dei rischi. Salvo il diritto di tutti di esprimere dissenso, le regole dovranno impedire che la ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli scontri e ledei Nodel 9 ottobre ahanno provocato la reazione del governo e da ora in poi le cose cambieranno. Il premier Mario– scrive il Corriere della sera – ha incontrato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e il sottosegretario Franco Gabrielli e insieme hanno deciso per una. Ci saranno maggiori verifiche sulla sicurezza prima di dare il via libera ai cortei. Le autorizzazioni allestatiche potranno essere rilasciate solo con garanzie reali di rispetto delle regole da parte degli organizzatori euna valutazione rigorosa dei rischi. Salvo il diritto di tutti di esprimere dissenso, le regole dovranno impedire che la ...

