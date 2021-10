Dalla Luna alla Terra: se Carlo Sibilia difende Lamorgese e attacca i No Vax (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sarà merito della Gravity parlamentare ma fa un certo effetto veder tornare Carlo Sibilia sulla Terra in così poco tempo e con accelerazioni degne di Sandra Bullock. In fondo tre anni di legislatura non sono molti, anche se è pur vero che per un movimento come quello 5 stelle equivalgono a tre ere geologiche. Però avevamo lasciato il sottosegretario al ministero dell’Interno alle prese con la “farsa” dello sbarco sulla Luna e con altre facezie, qualcuna anche contro i “bankster” come il suo attuale premier Draghi, molte prontamente rimosse. Così consola leggere di Carlo Sibilia che responsabilmente difende la sua diretta superiore, il ministro Lamorgese, messa sulla graticola Dalla destra per la gestione dell’ordine ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sarà merito della Gravity parlamentare ma fa un certo effetto veder tornaresullain così poco tempo e con accelerazioni degne di Sandra Bullock. In fondo tre anni di legislatura non sono molti, anche se è pur vero che per un movimento come quello 5 stelle equivalgono a tre ere geologiche. Però avevamo lasciato il sottosegretario al ministero dell’Interno alle prese con la “farsa” dello sbarco sullae con altre facezie, qualcuna anche contro i “bankster” come il suo attuale premier Draghi, molte prontamente rimosse. Così consola leggere diche responsabilmentela sua diretta superiore, il ministro, messa sulla graticoladestra per la gestione dell’ordine ...

