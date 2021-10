AMEDEO GORIA E VERA MIALES: INCONTTRO (O SCONTRO) IN VISTA? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ci sarà un confronto tra AMEDEO GORIA e VERA MIALES durante la puntata di stasera, lunedì 11 ottobre? Ecco cosa abbiamo scoperto All’alba di una nuova puntata del Grande Fratello Vip, web e media sono in trepidazione per il caso GORIA/MIALES scoppiato durante la scorsa puntata del reality show. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che la bomba lanciata da Barbara D’Urso lo scorso venerdì 8 ottobre, possa essere nient’altro che una messa in scena della bella fidanzata di AMEDEO GORIA che, affamata di popolarità, fingerebbe una gravidanza al solo scopo di far parlare di sè. Anche il web si scaglia contro la compagna di AMEDEO, pubblicando alcune immagini che la ritraggono in compagnia di un altro uomo e alcuni commenti volti a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ci sarà un confronto tradurante la puntata di stasera, lunedì 11 ottobre? Ecco cosa abbiamo scoperto All’alba di una nuova puntata del Grande Fratello Vip, web e media sono in trepidazione per il casoscoppiato durante la scorsa puntata del reality show. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che la bomba lanciata da Barbara D’Urso lo scorso venerdì 8 ottobre, possa essere nient’altro che una messa in scena della bella fidanzata diche, affamata di popolarità, fingerebbe una gravidanza al solo scopo di far parlare di sè. Anche il web si scaglia contro la compagna di, pubblicando alcune immagini che la ritraggono in compagnia di un altro uomo e alcuni commenti volti a ...

Advertising

la_barberss : Ma la poraccitudine di far sapere ad Amedeo Goria che è diventato padre dai giornali e non dalla compagna? #GFvip - zazoomblog : Amedeo Goria stasera al Gf vip la sorpresa di Vera Miales: in arrivo la fatidica conferma o una smentita? -… - zazoomblog : Amedeo Goria: chi è età carriera fidanzata moglie patrimonio Instagram figli Grande Fratello Vip - #Amedeo #Goria:… - gieffeVIP : Lo Zenga di quest'anno è Amedeo Goria ?? #gfvipparty #gfvip - Quellochetutti1 : ??Anticipazioni Gf Vip di questa sera - Lulú e Manuel gate - I baci tra Nicola e Miriana - Si scoprirà se Amedeo Gor… -