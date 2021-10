10 startup che per il G20 hanno una soluzione per le sfide del futuro (Di lunedì 11 ottobre 2021) G20 (Ipa)Incontrarsi, presentarsi al pubblico degli investitori, trovare il partner giusto per fare il salto di qualità. Cento tra le migliori startup mondiali si sono date appuntamento a Sorrento nel fine settimana appena trascorso per il G20 Innovazione. A metà tra fisico e digitale per via delle limitazioni Covid-19, la kermesse è stata organizzata sotto l’egida dei ministeri di Esteri, Innovazione tecnologica e Sviluppo economico. Le startup, da 22 paesi, si sono sfidate in cinque settori chiave: cleantech, intelligenza artificiale, internet delle cose e wearables, green e smart mobility, healthcare. Coinvolti anche oltre cento investitori istituzionali a caccia di opportunità. Ad aggiudicarsi il riconoscimento finale per le migliori idee, due startup indonesiane, due russe, una britannica, una francese, una olandese, una cinese e ... Leggi su wired (Di lunedì 11 ottobre 2021) G20 (Ipa)Incontrarsi, presentarsi al pubblico degli investitori, trovare il partner giusto per fare il salto di qualità. Cento tra le migliorimondiali si sono date appuntamento a Sorrento nel fine settimana appena trascorso per il G20 Innovazione. A metà tra fisico e digitale per via delle limitazioni Covid-19, la kermesse è stata organizzata sotto l’egida dei ministeri di Esteri, Innovazione tecnologica e Sviluppo economico. Le, da 22 paesi, si sono sfidate in cinque settori chiave: cleantech, intelligenza artificiale, internet delle cose e wearables, green e smart mobility, healthcare. Coinvolti anche oltre cento investitori istituzionali a caccia di opportunità. Ad aggiudicarsi il riconoscimento finale per le migliori idee, dueindonesiane, due russe, una britannica, una francese, una olandese, una cinese e ...

gualtierieurope : Al Gazometro per #MakerFaireRome, la più grande fiera tecnologica d’Europa. Tante le università, le startup, i lice… - Cristian74 : M2Test, la startup italiana che aiuta a diagnosticare in tempo l'osteoporosi. Come funziona il ... - Cristian74 : La Puglia al TTG di Rimini con la startup 'Everywhere TEW' che mette in rete territori e smart ... - fintechIT : RT @2___0___3___1: PREMIO SPECIALE EY Premio dedicato a una startup che opera nei settori: #CleanEnergyTech, #FinTech #RegTech, #ICT #IOTTe… - 2___0___3___1 : PREMIO SPECIALE EY Premio dedicato a una startup che opera nei settori: #CleanEnergyTech, #FinTech #RegTech, #ICT… -