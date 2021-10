Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2021 ore 07:30 (Di domenica 10 ottobre 2021) Viabilità DEL 10 OTTOBRE 2021 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DLE MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione AD ECCEZIOEN DIC ODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA ALTEZZA SALARIA A CAUSA DI INCIDENTE A Roma CONSUETA PEDONALIZZAZIONE FESTIVA DEI FORI IMPERIALI, DEVIAT ELE LINEE BUS DI ZONA DALLE 10 ALLE 19 TORNA VIA LIBERA CON UN PERCORSO DEDICATO A CICLISTI E PEDONI NEL CENTRO DI Roma, PREVISTE PEDONALIZZAZIONI PARZIALI O TOTALI LUNGO IL PERCORSO,ATTIVE DEVIAIZONI DI BUS INOLTRE SEMPRE IN CENTRO, DALLE 10 ALLE 13, NELL’AREA DEL CIRCO MASSIMO MANIFESTAZIONE PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO “RACE FOR THE CURE”. E’ ... Leggi su romadailynews (Di domenica 10 ottobre 2021)DEL 10 OTTOBREORE 07:20 VALERIA VERNINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DLE MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIOEN DIC ODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA ALTEZZA SALARIA A CAUSA DI INCIDENTE ACONSUETA PEDONALIZZAZIONE FESTIVA DEI FORI IMPERIALI, DEVIAT ELE LINEE BUS DI ZONA DALLE 10 ALLE 19 TORNA VIA LIBERA CON UN PERCORSO DEDICATO A CICLISTI E PEDONI NEL CENTRO DI, PREVISTE PEDONALIZZAZIONI PARZIALI O TOTALI LUNGO IL PERCORSO,ATTIVE DEVIAIZONI DI BUS INOLTRE SEMPRE IN CENTRO, DALLE 10 ALLE 13, NELL’AREA DEL CIRCO MASSIMO MANIFESTAZIONE PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO “RACE FOR THE CURE”. E’ ...

Importante modifica alla viabilità a Ronchi dei Legionari Una piccola e insieme importante rivoluzione nella viabilità a Ronchi dei Legionari. Nei prossimi giorni - la segnaletica è già stata in parte ... Ed è a disposizione, al comando di via Roma o al numero ...

