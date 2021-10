(Di domenica 10 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione di apertura l’attacco Alla CGIL di ieri è una ferita Democratica un atto di offesa la Costituzione nata dalla Resistenza 1 violentato il mondo del lavoro i suoi diritti segretario generale del sindacato Maurizio Landini aprendo l’assemblea generale Oggi vorrei che fosse chiaro che se qualcuno ha pensato di intimidirsi di metterci paura di farci stare zitti deve sapere che la CGIL il movimento dei Lavoratori sono quelli che hanno sconfitto il fascismo in questo paese hanno riconquistato la democrazia non ci intimidiscono concludi Landini non ci fanno paura i tanto sta lì lancio dei Fermi arrestate nel corso della notte 12 persone coinvolte negli scontri di ieri afra gli arrestati anche Roberto fiore Giuliano Castellino ...

Advertising

fanpage : Il comunicato di Forza Nuova dopo gli arresti di ieri - sole24ore : ?? Colpito nella notte anche il pronto soccorso del Policlinico romano, 4 i feriti. Il 16 ottobre nella Capitale man… - Agenzia_Ansa : Un numero record di 38 aerei militari di Pechino è entrato nelle ultime ore nella zona di identificazione della dif… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 10-10-2021 ore 20:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - barbecoq : RT @fanpage: Il comunicato di Forza Nuova dopo gli arresti di ieri -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Il Sole 24 ORE

(Visited 275 times, 275 visits today): In Friuli Venezia Giulia 72 nuovi casi di coronavirus: il bollettino Profili falsi e fake news, la pagina social dell'Asugi sotto attacco dei no ...(Visited 1 times, 1 visits today): I tipici costumi friulani, con le loro trasformazioni avvenute lungo i secoli Ricco cartellone per il teatro in Fvg fra prosa, danza e musica: il ...Primo successo nella classica per il driver Di Nardo, il proprietario Somma (che lo divide al 50% con la Scuderia Comiantale) e l'allevatore Ferrero. L'allenatore Smorgon invece si ripete a 30 anni da ..."Dobbiamo sempre essere equilibrati sia durante le prestazioni positive che nel momento in cui sono negative" “La prestazione è stata buona, siamo stati sempre alti e attenti. Abbiamo lavorato con lo ...