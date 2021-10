Tuchel: «Spiace per l'Inter ma Lukaku serviva per migliorarci» (Di domenica 10 ottobre 2021) “Mi diSpiace per i tifosi dell’Inter ma ci serviva. Tutti cerchiamo di migliorare la propria squadra con giocatori che riescono a far giocare un calcio più rapido e fare spogliatoio, aiutare ad alleggerire la pressione sui più giovani. Per Lukaku è stato importante finire la carriera da dove ha iniziato”. Lo ha detto Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, Intervenendo a ‘L’uomo dei sogni’ che il Festival dello Sport di Trento gli ha dedicato. Leggi su footdata (Di domenica 10 ottobre 2021) “Mi diper i tifosi dell’ma ci. Tutti cerchiamo di migliorare la propria squadra con giocatori che riescono a far giocare un calcio più rapido e fare spogliatoio, aiutare ad alleggerire la pressione sui più giovani. Perè stato importante finire la carriera da dove ha iniziato”. Lo ha detto Thomas, allenatore del Chelsea,venendo a ‘L’uomo dei sogni’ che il Festival dello Sport di Trento gli ha dedicato.

Advertising

ansacalciosport : Tuchel, Lukaku? Spiace per interisti ma per noi è top. 'Stava bene all'Inter,al Chelsea per tornare a suo club orig… - AnsaLombardia : Tuchel: 'Lukaku? Spiace per interisti ma per noi è top'. 'Stava bene all'Inter,al Chelsea per tornare a suo club or… - ilcirotano : Tuchel: 'Lukaku? Mi spiace per gli interisti'. E che complimenti all'Atalanta... - - infoitsport : Tuchel: “Lukaku, spiace per gli interisti. Stava bene a Milano, ma voleva il Chelsea” - Nerazzurrisiamo : Tuchel torna a parlare di Lukaku . . . #Lukaku #Inter #Tuchel #nerazzurrisiamonoi -