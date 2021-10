Squid Game Giochiamo a quanto è crudele la vita?

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 10 ottobre 2021), la nuova serie di Netflix dal successo planetario, sembra uno specchio distorto sulla realtà. Il riflesso che se ne riceve è decisamente estremizzato e cruento nella forma, ma è piuttosto aderente nel contenuto se lo si paragona al mondo e ai suoi abitanti con il necessario distacco richiesto allo spettatore. L’importanza del gioco inIl gioco intorno al quale si sviluppa la trama appare in un primo momento una strategia per mostrare ai concorrentipuò essere la. Un modo per metterli alla prova fisicamente e moralmente di fronte a dilemmi esistenziali come la lotta con il prossimo per la propria sopravvivenza. All’inizio si percepisce una sorta di missione educativa, seppur sanguinaria e macabra, dietro l’organizzazione ...