Serie C 2021/2022, la Giana Erminio ferma il Sudtirol: al Druso termina a reti bianche (Di domenica 10 ottobre 2021) La Giana Erminio blocca il Sudtirol sullo 0-0 nel match del Druso valevole per l’ottava giornata del girone A del campionato di Serie C 2021/2022. Gli altoatesini, dunque, falliscono l’aggancio al Padova capolista e restano secondi a 17 punti, mentre i lombardi sono tredicesimi a quota 8. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La due formazioni hanno un approccio alla gara molto cauto, ma ben presto i padroni di casa prendono in mano le redini del gioco iniziato a costruire delle interessanti trame offensive. Il più attivo tra le fila biancorosse è Casiraghi che però, non riesce a sfruttare gli svariati calci piazzati a sua disposizione; la vera occasione da rete, infatti, arriva soltanto al 31? con Fischnaller che si fa neutralizzare una conclusione da buona posizione da Zanellati. ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Lablocca ilsullo 0-0 nel match delvalevole per l’ottava giornata del girone A del campionato di. Gli altoatesini, dunque, falliscono l’aggancio al Padova capolista e restano secondi a 17 punti, mentre i lombardi sono tredicesimi a quota 8. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La due formazioni hanno un approccio alla gara molto cauto, ma ben presto i padroni di casa prendono in mano le redini del gioco iniziato a costruire delle interessanti trame offensive. Il più attivo tra le fila biancorosse è Casiraghi che però, non riesce a sfruttare gli svariati calci piazzati a sua disposizione; la vera occasione da rete, infatti, arriva soltanto al 31? con Fischnaller che si fa neutralizzare una conclusione da buona posizione da Zanellati. ...

Advertising

Gazzetta_it : Cakir colpisce ancora: rigore inesistente in Germania-Romania, il Var lo corregge - Gazzetta_it : #Milan, rinforzi scudetto: Adlio Faivre subito, scatto per Lucca e Diaz da blindare - Gazzetta_it : Milan, a gennaio ritocchi e il ritorno di fiamma per Faivre. A meno che Kessie... - lavagnese : 72' #LAVRGT 2-0: @RGTicino effettua un cambio. Entra Colombo al posto di Libertazzi. - sportface2016 : #SerieC 2021/2022, la #GianaErminio ferma il #Sudtirol: al Druso termina a reti bianche -