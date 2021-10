Quanti benefici schiaffi agli ingegneri del disordine (Di domenica 10 ottobre 2021) Se non ci fosse stato un premio Nobel di mezzo, si potrebbe dire che il momento storico che sta vivendo l’Europa, e non solo l’Italia, è un momento tipico di quelle fasi in cui improvvisamente i nodi vengono al pettine. Siccome però c’è di mezzo un Nobel, anche italiano, un Nobel che ha ottenuto un riconoscimento importante anche per il modo in cui è riuscito, nel campo della fisica, a dare un ordine al disordine e a governare la complessità, potremmo dire che il momento storico che sta vivendo l’Europa, e non solo l’Italia, è un momento Parisi (nel senso di Giorgio). Un momento in cui, per capirci, non solo i nodi vengono al pettine ma in cui tutti coloro che hanno provato ad alimentare il disordine nelle nostre vite, e nelle nostre democrazie, sono stati fragorosamente spinti a più miti consigli. Naturalmente parliamo di qualcosa di più importante ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 10 ottobre 2021) Se non ci fosse stato un premio Nobel di mezzo, si potrebbe dire che il momento storico che sta vivendo l’Europa, e non solo l’Italia, è un momento tipico di quelle fasi in cui improvvisamente i nodi vengono al pettine. Siccome però c’è di mezzo un Nobel, anche italiano, un Nobel che ha ottenuto un riconoscimento importante anche per il modo in cui è riuscito, nel campo della fisica, a dare un ordine ale a governare la complessità, potremmo dire che il momento storico che sta vivendo l’Europa, e non solo l’Italia, è un momento Parisi (nel senso di Giorgio). Un momento in cui, per capirci, non solo i nodi vengono al pettine ma in cui tutti coloro che hanno provato ad alimentare ilnelle nostre vite, e nelle nostre democrazie, sono stati fragorosamente spinti a più miti consigli. Naturalmente parliamo di qualcosa di più importante ...

Advertising

viralvideovlogs : RT @alfredapples: Come ripensare il #SistemaSanitario Nazionale post #covid19? Ora il #PNRR ci offre la possibilità di ridisegnare la #sani… - alfredapples : Come ripensare il #SistemaSanitario Nazionale post #covid19? Ora il #PNRR ci offre la possibilità di ridisegnare la… - Bakunin222 : @liberismorisor1 Perdendo i finanziamenti (430milioni?) per incapacità, quanti posti di lavoro si sarebbero potuti… - pepebigne : @Camillamariani4 La storia si ripete da anni, non so quanti anni hai, ma l'utilizzo della magistratura e dei scanda… - Lilithins : @itosettiMD_MBA @ScaltritiLab @borghi_claudio @Zarathu70651892 @bruno_vonmauer @AndreaBeltrameJ Il tweet iniziale è… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti benefici Coronavirus, 14 contagi e nessun decesso nel Piacentino ... https://salute.regione.emilia - romagna.it/vaccino - anti - covid , che indica anche quanti sono i ... / Precedente Riapertura discoteche, Confesercenti: 'Benefici solo per i locali con capienza elevata,...

Premio Capo d'Orlando, Vaia: 'Covid ormai alle corde, serve ko' Il problema sono gli adolescenti e quanti usano i mezzi pubblici stracolmi per spostarsi. Lo so che ... Per questo, per i bambini, al momento, il rapporto rischi - benefici pende dalla parte del rischio'...

Quanti benefici schiaffi agli ingegneri del disordine Il Foglio Quanti benefici schiaffi agli ingegneri del disordine La bocciatura dei populisti, la disfatta dei nemici dell’euro e il contrappasso subìto dai giustizialisti. I guai della Brexit e di Facebook. I nodi vengono al pettine: il caos si può governare. Gran ...

La pillola anticovid Merck è sicura? Cosa sappiamo sui benefici contro il Covid - 19 Come funziona la pillola Merck e quanto .... Grazie a questo farmaco è possibile dimezzare il rischio del 50% di finire in ospedale nei soggetti che hanno contratto il Covid - 19 e presentano sintomi ...

... https://salute.regione.emilia - romagna.it/vaccino - anti - covid , che indica anchesono i ... / Precedente Riapertura discoteche, Confesercenti: 'solo per i locali con capienza elevata,...Il problema sono gli adolescenti eusano i mezzi pubblici stracolmi per spostarsi. Lo so che ... Per questo, per i bambini, al momento, il rapporto rischi -pende dalla parte del rischio'...La bocciatura dei populisti, la disfatta dei nemici dell’euro e il contrappasso subìto dai giustizialisti. I guai della Brexit e di Facebook. I nodi vengono al pettine: il caos si può governare. Gran ...Come funziona la pillola Merck e quanto .... Grazie a questo farmaco è possibile dimezzare il rischio del 50% di finire in ospedale nei soggetti che hanno contratto il Covid - 19 e presentano sintomi ...