"Purché finisca bene", Neri Marcorè e Nicole Grimaudo tornano con nuove storie su Rai1 (Di domenica 10 ottobre 2021) nuove storie dai toni leggeri presto sul piccolo schermo. Torna infatti il ciclo Purché finisca bene su Rai1, dedicato alle commedie televisive. Per l'occasione, sono stati chiamati due interpreti d'eccezione, ovvero Neri Marcorè e Nicole Grimaudo. I due saranno i protagonisti rispettivamente di Digitare il codice segreto e Tutta colpa della Fata Morgana, in onda il 12 e il 19 ottobre. Insieme a loro, un cast ricco di celebri nomi del grande e piccolo schermo. Ecco dunque cosa aspettarsi dai prossimi appuntamenti televisivi, a breve su Rai1. Torna il ciclo Purché finisca bene: a inaugurarlo Neri Marcorè con Digitare il ...

