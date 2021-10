PIPPO BAUDO BALLERINO PER UNA NOTTE, MARA VENIER ACCETTA IL BIS. ARRIVA UN PREMIO NOBEL? (Di domenica 10 ottobre 2021) PIPPO BAUDO BALLERINO per una NOTTE! L’annuncio di Milly Carlucci nello speciale di Domenica In dedicato a Ballando con le Stelle. Nella prima puntata dello show del sabato sera di Rai1, al via il 16 ottobre, il re della televisione verrà festeggiato e celebrato anche per la recente nomina a Cavaliere di Gran Croce per decisione del Presidente Mattarella. Colpaccio! Tra i ballerini per una NOTTE ci sarà MARA VENIER che ha ACCETTAto l’invito di Milly per il bis nella pista di Ballando. “Comincio ad allenarmi!” ha detto felice a Domenica In dove è stato presentato il cast dei vip e maestri. Un accenno al PREMIO NOBEL per la Fisica Giorgio Parisi, appassionato di ballo. Lo vedremo in pista? Chissà. Ora l’attesa è per ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 10 ottobre 2021)per una! L’annuncio di Milly Carlucci nello speciale di Domenica In dedicato a Ballando con le Stelle. Nella prima puntata dello show del sabato sera di Rai1, al via il 16 ottobre, il re della televisione verrà festeggiato e celebrato anche per la recente nomina a Cavaliere di Gran Croce per decisione del Presidente Mattarella. Colpaccio! Tra i ballerini per unaci saràche hato l’invito di Milly per il bis nella pista di Ballando. “Comincio ad allenarmi!” ha detto felice a Domenica In dove è stato presentato il cast dei vip e maestri. Un accenno alper la Fisica Giorgio Parisi, appassionato di ballo. Lo vedremo in pista? Chissà. Ora l’attesa è per ...

Advertising

SonoImprudente : RT @trashtvstellare: Pippo Baudo è il primo ballerino per una notte di #BallandoConLeStelle ?? #domenicain - bubinoblog : PIPPO BAUDO BALLERINO PER UNA NOTTE, MARA VENIER ACCETTA IL BIS E ARRIVA UN PREMIO NOBEL? - RolandVDMerry : Milly Carlucci serpe spregevole, invita Pippo Baudo (che non stimo) come Ballerino per una notte nella speranza di… - trashtvstellare : Pippo Baudo è il primo ballerino per una notte di #BallandoConLeStelle ?? #domenicain - borraccino_ : BOOOOOM! Pippo Baudo ballerino per una notte della prima puntata di #BallandoConLeStelle! GO PIPPO GO! -