Pattinaggio artistico a rotelle | Mondiali 2021 | L’Italia chiude in bellezza la rassegna conquistando ancora quattro medaglie

(Di domenica 10 ottobre 2021)inai Campionatidi, andati in scena dal 29 settembre fino al 9 ottobre presso la Secretaria Nacional De Deportes di Asunciòn (Paraguay). Nelle ultime due prove della, dedicate alla specialità dei quartetti e dei Grandi Gruppi, i nostri ragazzi hanno conquistato infattisu sei disponibili, vincendo per dispersione ilre. Nei quartetti, rispettando i favori del pronostico, gli azzurri hanno registrato una doppietta grazie alla vittoria delle Celebrity che, con “Capriccio veneziano“, hanno convintogiudici su sette raccogliendo 127.00 e superando i Nèovis, ...

Advertising

Bott93 : Il Campionato del Mondo di Pattinaggio Artistico si conclude con altre 4 medaglie: un oro e un argento nei Quartett… - zazoomblog : Pattinaggio artistico a rotelle Mondiali 2021: Tarlazzi-Lucaroni leggendari! Gli azzurri conquistano l’oro per il s… - IceFabrizio : #ArtisticRollerSkating #WorldChampionships #Asunciòn2021 ???? Tarlazzi-Lucaroni ?????? - justisterica : intanto ad asuncion... podio tutto italiano ai mondiali di pattinaggio artistico, coppie senior ?? - SvSport1 : Pattinaggio Artistico. Sei medaglie per lo Skate Zinola 2000 al Trofeo Primi Passi e Giovani Promesse -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico

OA Sport

... dopo tanti sacrifici, la soddisfazione di un'importantissima medaglia d'argento in Paraguay per queste ragazze che hanno gareggiato ad Asunción nei campionati mondiali di, ...Medaglia di bronzo ai Mondiali diin Paraguay per Letizia Ghiroldi, già argento agli Europei di Riccione.Incredibile risultato della modenese Roberta Sasso ai Campionati Mondiali di Pattinaggio Artistico che si concluderanno oggi ad Asuncion in Paraguay, dove dopo aver vinto il titolo mondiale Juniores n ...Roccati. Sueli Tonioli, della classe 4 D dell’indirizzo scienze umane del liceo Celio-Roccati, ha ottenuto una grande soddisfazione insieme alle compagne di squadra. Sincrolimpic, gruppo di sincronizz ...