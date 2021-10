LOL – Chi Ride è Fuori 2: svelato il primo concorrente (Di domenica 10 ottobre 2021) Durante l’ultima puntata di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha rivelato il nome del primo concorrente di LOL: Chi Ride è Fuori 2. Chi sarà il primo concorrente di LOL: Chi Ride è Fuori 2 In queste settimane sono iniziate ufficialmente le registrazioni delle puntate della seconda stagione di LOL: Chi Ride è Fuori 2, che anche quest’anno vedrà alla conduzione Fedez e Mara Maionchi. Dopo il grandissimo successo della prima edizione, Amazon Prime Video ha voluto regalare ai tanti fan una seconda stagione, al via sulla piattaforma streaming nei prossimi mesi. Ad oggi non si sa quando verranno trasmessi i nuovi episodi, a breve sicuramente verrà svelato qualche spoiler in più. Nel frattempo, i tanti utenti del ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 10 ottobre 2021) Durante l’ultima puntata di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha rivelato il nome deldi LOL: Chi2. Chi sarà ildi LOL: Chi2 In queste settimane sono iniziate ufficialmente le registrazioni delle puntate della seconda stagione di LOL: Chi2, che anche quest’anno vedrà alla conduzione Fedez e Mara Maionchi. Dopo il grandissimo successo della prima edizione, Amazon Prime Video ha voluto regalare ai tanti fan una seconda stagione, al via sulla piattaforma streaming nei prossimi mesi. Ad oggi non si sa quando verranno trasmessi i nuovi episodi, a breve sicuramente verràqualche spoiler in più. Nel frattempo, i tanti utenti del ...

