LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: tre attaccanti, gruppo a 3? e in rimonta costante (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Questo lo sprint dell’edizione junior della Parigi-Tours: Le Km de #ParisTours bat son plein sur l’Avenue de Grammont avec les cadets et cadettes, juniors filles et juniors garçons qui s’affrontent au sprint ! pic.twitter.com/HFWZflCdb9 — ParisTours (@ParisTours) October 10, 2021 14.16 Con Kragh Andersen e Casper Pedersen, il Team DSM ha conquistato due delle ultime tre edizioni della Parigi-Tours. 14.13 Nella seconda ora di corsa sono stati percorsi dai corridori 44,9 chilometri. Media oraria di 46 chilometri orari. 14.09 Meno di cinque minuti il divario tra il plotone e i tre fuggitivi. 14.06 115 chilometri al traguardo: situazione in corsa che rimane stabile. 14.03 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Questo lo sprint dell’edizione junior della: Le Km de #Parisbat son plein sur l’Avenue de Grammont avec les cadets et cadettes, juniors filles et juniors garçons qui s’affrontent au sprint ! pic.twitter.com/HFWZflCdb9 — Paris(@Paris) October 10,14.16 Con Kragh Andersen e Casper Pedersen, il Team DSM ha conquistato due delle ultime tre edizioni della. 14.13 Nella seconda ora di corsa sono stati percorsi dai corridori 44,9 chilometri. Media oraria di 46 chilometri orari. 14.09 Meno di cinque minuti il divario tra il plotone e i tre fuggitivi. 14.06 115 chilometri al traguardo: situazione in corsa che rimane stabile. 14.03 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: Casper Pedersen punta a confermarsi l’Italia punta su Pasqualon - #Parigi-Tours… - zazoomblog : LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Parigi-Tours #DIRETTA: #aggiornamenti - Lokiseyes : Effettivamente era da gennaio che non lo vedevo. Tralasciando le foto a Parigi, le varie live che ha fatto durante… - IPhorbice : @nonleggerlo Una delle canzoni più belle e più brutte allo stesso tempo. Exchpoptrue (li ho visti pure live a Parigi per caso) - Chromaticaopsx : Ora fa la live session di r** a parigi -