"Inter indebitata, lo Scudetto non lo meritavano!", tuona il presidente del club (Di domenica 10 ottobre 2021) Massimo Cellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TeleTutto. Il presidente del Brescia ha toccato alcuni temi caldi in merito allo Scudetto dello scorso anno: "Lo Scudetto dell'Inter della scorsa stagione non è meritato. Loro e la Juventus erano già fortemente indebitate prima della pandemia. Lo meritava il Milan che è arrivato secondo con una condotta societaria che lo sta portando a risanare i debiti. Invece all'Inter non hanno pagato gli stipendi." Cellino,brescia,presidente Cellino ha poi aggiunto: "Se l'Inter ha vinto il campionato con un passivo di 245 milioni, in realtà quel campionato l'ha perso. Vincere un campionato significa poterlo fare anche dal punto di vista dei bilanci. E se il calcio non torna ad essere corretto e trasparente continuerà ...

