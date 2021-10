Indian Wells, esordio vincente per Berrettini e Sinner (Di domenica 10 ottobre 2021) Ottimo esordio a Indian Wells per le nostre due punte di diamante, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il romano ha superato per 6 - 4 7 - 5 il cileno Alejandro Tabilo, l'altoatesino invece ha avuto ... Leggi su gazzetta (Di domenica 10 ottobre 2021) Ottimoper le nostre due punte di diamante, Matteoe Jannik. Il romano ha superato per 6 - 4 7 - 5 il cileno Alejandro Tabilo, l'altoatesino invece ha avuto ...

Advertising

WeAreTennisITA : Super Paolini ?????? Dopo 2 ore e 50 minuti di gioco è Jasmine a vincere il match contro Mertens, ci riesce per 3-6 6… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 INDIAN WELLS, SINNER ACCEDE AL 3° TURNO Battuto l'australiano Millman in 2 set (6-2,… - WeAreTennisITA : LE FINALS SI AVVICINANO ?? Jannik Sinner vince il torneo di Sofia per la seconda volta battendo Gael Monfils per 6-3… - fvckiminlxve : sonego fuori grande perdita per l’Indian wells - OA_Sport : #Tennis Un Sinner di lusso non la fa mai vedere a Millman: terzo turno a #IndianWells conquistato in maniera regale… -