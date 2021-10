Il Papa: “La fede non è un ‘devo-faccio-ottengo’, è questione di libertà e di amore” (Di domenica 10 ottobre 2021) Città del Vaticano – La fede non è “faccio qualcosa per ottenere quel che mi serve”, non è “un rapporto commerciale con Dio, un do ut des”. Al contrario, “la fede è questione di libertà, è questione di amore”. A dirlo è Papa Francesco durante la preghiera domenicale dell’Angelus. Affacciatosi su una piazza San Pietro gremita di fedeli dopo aver aperto il Sinodo dei Vescovi con una messa solenne nella basilica di San Pietro (leggi qui), il Pontefice spiega ai tanti pellegrini l’odierna pagina del Vangelo, che racconta l’incontro di Gesù con il “giovane ricco” (cfr Mt 19,20-22); un brano che, secondo Bergoglio, “ci permette di fare un test sulla fede”. Infatti, “quel tale esordisce con una domanda: ‘Che cosa devo fare ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 10 ottobre 2021) Città del Vaticano – Lanon è “qualcosa per ottenere quel che mi serve”, non è “un rapporto commerciale con Dio, un do ut des”. Al contrario, “ladi, èdi”. A dirlo èFrancesco durante la preghiera domenicale dell’Angelus. Affacciatosi su una piazza San Pietro gremita dili dopo aver aperto il Sinodo dei Vescovi con una messa solenne nella basilica di San Pietro (leggi qui), il Pontefice spiega ai tanti pellegrini l’odierna pagina del Vangelo, che racconta l’incontro di Gesù con il “giovane ricco” (cfr Mt 19,20-22); un brano che, secondo Bergoglio, “ci permette di fare un test sulla”. Infatti, “quel tale esordisce con una domanda: ‘Che cosa devo fare ...

