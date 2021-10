(Di domenica 10 ottobre 2021)questa mattina è stato ospite della seconda puntata die fra una chiacchiera e l’altra Simona Ventura – cogliendo la palla al balzo sulle recenti polemiche cone Sonia Bruganelli – ha chiesto al conduttore: “Io ho lavorato con te ed ho sempre lavorato divinamente bene. Tu in amore sei una vecchiacome in televisione?”. Una citazione cheha colto al volo e che ha rispedito al mittente: “Cambiamo animale, lasciamolo alle pelliccerie”. “Cambiamo animale” #pic.twitter.com/HGFt28vB1T — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 10, 2021 Fraed...

Advertising

BITCHYFit : Giancarlo Magalli a Citofonare Rai2 svicola su Adriana Volpe - ScaglioneMaria : RT @Cinguetterai: Le ragazze di Macao ?? Giancarlo Magalli è sempre geniale #CitofonareRai2 - CrestaLaila : Intervista Vip - Giancarlo Magalli - Citofonare Rai2 - 10/10/2021 - Giampanet : Grazie @bubinoblog CITOFONARE RAI2, SECONDA PUNTATA: GIANCARLO MAGALLI OSPITE, ARRIVA IL GIOCO DEI FAGIOLI - Carlottaercoli : RT @DavideMoschetti: Alle 11:15 seconda puntata di #citofonarerai2 ???? nella casa di @peregopaola e @Simo_Ventura arriva Giancarlo Magalli,… -

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Magalli

... in un'intervista rilasciata l magazine Oggi , non ha speso parole al miele nei confronti della collega, rea di aver fatto un selfie con il suo 'nemico giurato',. E su tutta questa ...... sarà condotta sul palco del PalaMontePaschi da uno dei più esperti, navigati ed apprezzati presentatori:, praticamente la storia della tv italiana, con la partecipazione della ...Il 6 novembre il Premio ai protagonisti della cultura, della tv e dello sport che hanno legato il loro nome agli uomini e alle donne della divisa Un riconoscimento assegnato a coloro che, nel proprio ...Grande Fratello Vip, lite tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Costanzo: "Evitabile" Anche ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 6. E ...