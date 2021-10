Frigorifero smart di Amazon | sa cosa c’è | quando scade e quanto ne mangi

Leggi su computermagazine

(Di domenica 10 ottobre 2021)sorprende ancora, stavolta progettando unsuper intelligente che monitorerà i cibi presenti al suo interno.intelligente Photo by Adobe StockCi imbattiamo ogni giorno in nuovi dispositivipensati per cambiare la nostra vita e renderla più semplice. Dalle auto, agli elettrodomestici, fino ai dispositivi che adornano le nostre case, capaci di collegarsi ad altri per velocizzare l’accensione ed il loro monitoraggio. Per molti, sembrava arduo abituarsi al loro uso, ma la facilità dell’approccio e la semplicità dell’utilizzo ha fatto sì che il numero di persone pronte ad acquistarli aumentasse notevolmente. Difficile trovare una casa senza unaTV, Alexa o unowatch (per elencarne qualcuno). In fin dei ...