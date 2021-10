F1 | la rimonta da urlo di Carlos Sainz | da 19° a 8°! E paga un errore al pit-stop

Leggi su oasport

(Di domenica 10 ottobre 2021)è stato indubbiamente uno dei grandi protagonisti del Gran Premio di Turchia 2021, sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno,ndo dall’ultima fila in griglia di partenza (19° per aver montato una nuova power-unit) fino all’ottavo posto sul traguardo grazie ad una prestazione eccezionale sul bagnato. Lo spagnolo della Rossa si è confermato quest’oggi un animale da gara ed un grande specialista sotto la pioggia (guadagnandosi la nomina di Driver of the Day per la platea globale della F1), effettuando una lunga serie di sorpassi nella prima metà del GP e riportandosi presto in zona punti anche grazie al nuovo propulsore sulla sua Ferrari. Dopo aver raggiunto l’Aston Martin di Lance Stroll, in lotta per l’ottava piazza,è stato uno dei primi (tra i big) a montare gomme ...