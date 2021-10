Classifica Mondiale piloti F1 2021: Verstappen in testa, +6 su Hamilton. Sainz 6° davanti a Leclerc (Di domenica 10 ottobre 2021) Classifica Mondiale piloti F1 2021 1. Max Verstappen (Red Bull) 262,5 2. Lewis Hamilton (Mercedes) 256,5 3. Valtteri Bottas (Mercedes) 177 4. Lando Norris (McLaren) 1455. Sergio Perez (Red Bull) 1356. Carlos Sainz (Ferrari) 116,57. Charles Leclerc (Ferrari) 116 8. Daniel Ricciardo (McLaren) 95 9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 74 10. Fernando Alonso (Alpine ) 58 11. Esteban Ocon (Alpine) 46 12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 35 13. Lance Stroll (Aston Martin) 26 14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 18 15. George Russell (Williams) 16 16. Nicholas Latifi (Williams) 7 17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 618. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1 19. Mick Schumacher (Haas) 0 20. Nikita Mazepin (Haas) 0 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021)F11. Max(Red Bull) 262,5 2. Lewis(Mercedes) 256,5 3. Valtteri Bottas (Mercedes) 177 4. Lando Norris (McLaren) 1455. Sergio Perez (Red Bull) 1356. Carlos(Ferrari) 116,57. Charles(Ferrari) 116 8. Daniel Ricciardo (McLaren) 95 9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 74 10. Fernando Alonso (Alpine ) 58 11. Esteban Ocon (Alpine) 46 12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 35 13. Lance Stroll (Aston Martin) 26 14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 18 15. George Russell (Williams) 16 16. Nicholas Latifi (Williams) 7 17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 618. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1 19. Mick Schumacher (Haas) 0 20. Nikita Mazepin (Haas) 0 Foto: LaPresse

Advertising

amnestyitalia : #10ottobre Giornata mondiale contro la pena di morte: ecco i 5 stati con il maggior numero di esecuzione nel 2020.… - monica_vecchi : F1 | La classifica mondiale piloti e costruttori, dopo la gara in Turchia a Istanbul - CircusFuno : F1 | La classifica mondiale piloti e costruttori, dopo la gara in Turchia a Istanbul - _Perrottella : RT @amnestyitalia: #10ottobre Giornata mondiale contro la pena di morte: ecco i 5 stati con il maggior numero di esecuzione nel 2020. La Ci… - happinessistomo : RT @tommoIights: one direction, 6 anni di inattività, 24.739.579 ascoltatori mensili su spotify, 107esimi in classifica mondiale… immaginat… -