Beautiful | Liam ed il gesto nei confronti di Steffy spiazza tutti

(Di domenica 10 ottobre 2021) Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la giornata di oggi della nostra amatissima soap opera, in onda su Canale 5. Anche la domenica abbiamo la fortuna di vedere un nuovo interessantissimo appuntamento per quanto riguarda la mitica soap opera americana che va in onda da moltissimi anni. Stiamo parlando ovviamente di, ma L'articolo proviene da Leggilo.org.

Steffy disperata per il gesto di, nelle prossime puntate della soap, cercherà di far ragionare Steffy ma la donna, con il volto bagnato dalle lacrime, gli urlerà contro negando di ...Nuovo appuntamento oggi sabato 9 ottobre 2021 , con la soap americana. Nella puntata odiernaparla con il fratello Wyatt di Steffy e anche Wyatt teme sia spinto dalla gelosia, ma arriva Hope in ufficio a dire che Steffy ha un nuovo amore... Ecco il Video ...Cosa succederà nelle anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda la settimana dall’11 al 16 ottobre: secondo ...Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 10 ottobre 2021:. Leggi anche: BEAUTIFUL, UNA VITA e LOVE IS IN THE AIR in onda domenica 10 ottobre. Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson) sono c ...