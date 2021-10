Ascolti Tv sabato 9 ottobre 2021: Tu sì que vales, Stanlio e Ollio, Paddingoton, dati auditel e share (Di domenica 10 ottobre 2021) Ascolti Tv sabato 9 ottobre 2021. Come di consueto torna l’appuntamento mattutino per conoscere chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Ampia come sempre è stata l’offerta dei principali network generalisti, dai film di maggior successo ai format tra i più amati dal pubblico. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto Tv ti invitiamo a ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv ieri sabato 9 ottobre 2021: i canali Mediaset in prima serata, ecco com’è andata Su Canale 5 va in onda “Tu sì que vales ” che ha intrattenuto circa .000 spettatori con uno share del %. Poco prima “Striscia la Notizia” è seguito da .000 spettatori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021)Tv. Come di consueto torna l’appuntamento mattutino per conoscere chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Ampia come sempre è stata l’offerta dei principali network generalisti, dai film di maggior successo ai format tra i più amati dal pubblico. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto Tv ti invitiamo a ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tv ieri: i canali Mediaset in prima serata, ecco com’è andata Su Canale 5 va in onda “Tu sì que” che ha intrattenuto circa .000 spettatori con unodel %. Poco prima “Striscia la Notizia” è seguito da .000 spettatori ...

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 9 ottobre 2021: Tu sì que vales, Stanlio e Ollio, Paddingoton, dati auditel e share - _DancewithCupid : e qualsiasi serie sceglierà di mettere il sabato al posto di son yaz non avrà ugualmente buoni ascolti SonYazi StaraverO3 - Misteralextv : Invece di fare tutto sto casino che farà perdere molti ascolti (il lunedì la gente lavora e va a scuola), non era p… - nmrpmv : non capisco la scelta di togliere Amici dal sabato per mettere quel programma orribile sui matrimoni, che non starà… - gIiindifferenti : Ma alla prima serata del sabato se no che ci sta? Non potevano metterlo lì amici? È il programma mariano che fa più ascolti -