Angri | 17 casi di Covid | in Dad il primo Circolo Didattico

(Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Con un’ordinanza firmata dal sindaco Cosimo Ferraioli e concordata con l’Asl, da domani e per una settimana chiude alla presenza ildi Via Adriana ad. Il provvedimento scaturisce dall’allarme generato dai contagi passati da 3 a 17 in sette giorni e sancisce il ritorno in DAD, e la chiusura dei locali scolastici per sanificazione e lo screening su tutti gli operatori coinvolti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.