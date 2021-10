Xi: Taiwan "questione interna" per la Cina, no interferenze (Di sabato 9 ottobre 2021) "questione interna alla Cina che non ammette interferenze esterne". Il leader cinese Xi Jinping parlando nella scenografica Grande Sala del Popolo di Pechino, ha detto che una "pacifica" ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) "allache non ammetteesterne". Il leader cinese Xi Jinping parlando nella scenografica Grande Sala del Popolo di Pechino, ha detto che una "pacifica" ...

Damianodanny1 : Xi Jinping: riunificazione con Taiwan presidente cinese, la questione tra le 2 parti, è interna a Cina no a inte… - globalistIT : - fr4nc15_93 : Come fai a riunificare qualcosa che non è mai stato unito? - infoitinterno : Caso Taiwan, Xi: 'Questione interna, ma riunificazione ci sarà' - laregione : Taiwan sarà riunificata -