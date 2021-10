Terza dose di vaccini per over 60, ecco quando va fatta (Di sabato 9 ottobre 2021) . Rezza: “c’è una buona tendenza, ma bisogna fare ancora attenzione” Una nuova circolare del ministero della Salute informa sulla somministrazione della Terza dose di vaccino anti-Covid per gli over 60. Il testo informa che la Terza dose può essere somministrata agli over 60 almeno dopo sei mesi dalla seconda. Lo stesso per i 60enni affetti da particolari fragilità, ovvero pe chi è «affetto da patologie o situazioni di compromissione immunologica». La Terza dose sarebbe necessaria, nonostante in Italia non ci siano significativi casi di reinfezione, perché sono stati osservati in diverse parti del mondo casi di re-infezione. La campagna vaccinale in Italia prosegue con le seconde dosi, ma una buona fascia della popolazione risulta non vaccinata. Si ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 ottobre 2021) . Rezza: “c’è una buona tendenza, ma bisogna fare ancora attenzione” Una nuova circolare del ministero della Salute informa sulla somministrazione delladi vaccino anti-Covid per gli60. Il testo informa che lapuò essere somministrata agli60 almeno dopo sei mesi dalla seconda. Lo stesso per i 60enni affetti da particolari fragilità, ovvero pe chi è «affetto da patologie o situazioni di compromissione immunologica». Lasarebbe necessaria, nonostante in Italia non ci siano significativi casi di reinfezione, perché sono stati osservati in diverse parti del mondo casi di re-infezione. La campagna vaccinale in Italia prosegue con le seconde dosi, ma una buona fascia della popolazione risulta non vaccinata. Si ...

