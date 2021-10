Riapertura scuole, Speranza: “Dopo 4 settimane possiamo parlare di tenuta ma per un bilancio è presto” (Di sabato 9 ottobre 2021) Ho firmato, la Sicilia non è più gialla. Adesso tutta l’Italia è in zona bianca, abbiamo fatto un altro passo in avanti”, annuncia in un colloquio con il Corriere della Sera il ministro della Salute Roberto Speranza, anche se “nessuno nel mondo dice che ne siamo fuori, la lotta al virus è ancora una partita aperta e delicata”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 ottobre 2021) Ho firmato, la Sicilia non è più gialla. Adesso tutta l’Italia è in zona bianca, abbiamo fatto un altro passo in avanti”, annuncia in un colloquio con il Corriere della Sera il ministro della Salute Roberto, anche se “nessuno nel mondo dice che ne siamo fuori, la lotta al virus è ancora una partita aperta e delicata”. L'articolo .

