Omicidio Voghera, l'ex assessore Massimo Adriatici resta ai domiciliari. La decisione del gip (Di sabato 9 ottobre 2021) l'ex assessore alla sicurezza di Voghera Massimo Adriatici resterà ai domiciliari. È questa le decisione del gip in merito al caso di Omicidio di Youns El Boussettaoui. Era la sera del 20 luglio scorso quando il 39enne di origini marocchine perdeva la vita a causa di un colpo di pistola al petto a seguito di una colluttazione con l'ex assessore. Dalla sera stessa della morte di Youns El Boussettaou l'assessore Adriatici si trova ai domiciliari, e ora, nonostante la richiesta della procura ci resterà fino al 20 ottobre. Lunedì 11 ottobre si terrà invece l'incidente probabotorio chiesto dalla procura, l'udienza è stata fissata in mattinata, su tre ...

