No green pass in piazza, Cgil: “Noi assaltati da no vax e Forza Nuova, è squadrismo fascista. Resisteremo”. Pd: “Tutti i partiti condannino” (Di sabato 9 ottobre 2021) “L’assalto alla sede della Cgil nazionale è un atto di squadrismo fascista. Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista“. Il commento di Maurizio Landini arriva alla fine di un pomeriggio di alta tensione e scontri a Roma tra no green pass e polizia, sfociato nell’‘attacco di “Forza Nuova e movimento no vax” alla sede nazionale del sindacato, in cui un gruppo di manifestanti è riuscito a fare irruzione senza che nessuno li fermasse. Fotogrammi che finiscono al centro del dibattito politico intrecciandosi con gli strascichi dell’inchiesta Lobby nera di Fanpage. Il Partito Democratico con Enrico Borghi della segreteria nazionale chiede a “tutte le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) “L’assalto alla sede dellanazionale è un atto di. Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio“. Il commento di Maurizio Landini arriva alla fine di un pomeriggio di alta tensione e scontri a Roma tra noe polizia, sfociato nell’‘attacco di “e movimento no vax” alla sede nazionale del sindacato, in cui un gruppo di manifestanti è riuscito a fare irruzione senza che nessuno li fermasse. Fotogrammi che finiscono al centro del dibattito politico intrecciandosi con gli strascichi dell’inchiesta Lobby nera di Fanpage. Il Partito Democratico con Enrico Borghi della segreteria nazionale chiede a “tutte le ...

