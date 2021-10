No Green Pass a Roma, Salvini: “Violenza mai giustificata” (Di sabato 9 ottobre 2021) Scontri alla manifestazione dei No Green Pass a Roma. “La Violenza non è mai giustificata, non è mai la soluzione” dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando quanto è accaduto a Piazza del Popolo nella Capitale. “Non confondiamo la Violenza di pochi criminali con le richieste ragionevoli di chi vuole tutelare salute, diritti, libertà e lavoro”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 9 ottobre 2021) Scontri alla manifestazione dei No. “Lanon è mai, non è mai la soluzione” dice il leader della Lega Matteo, commentando quanto è accaduto a Piazza del Popolo nella Capitale. “Non confondiamo ladi pochi criminali con le richieste ragionevoli di chi vuole tutelare salute, diritti, libertà e lavoro”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - giuseppecamillo : RT @Tommasolabate: Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filosofica… - SoniaSamoggia : RT @La_manina__: I #NoGreenPass che assaltano la sede della CGIL, un sindacato che non ha mai nascosto le sue perplessità sul Green Pass, f… -