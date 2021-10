Nika Paris | chi è l’adolescente sorpresa a X Factor 2021

(Di sabato 9 ottobre 2021) Scopriamo chi è, la cantante 16enne che ha stregato Mika ai Bootcamp di X: ecco cosa sapere. (screenshot video via Sky)Alle audizioni di Xaveva conquistato il parere positivo di tutti e quattro i giudici, poi si è confermata nella prima puntata dei Bootcamp con il brano “Flou” di Angèle, convincendo Mika a portarla allo step successivo, quello degli Home Visit. Nicole Palasheva, in arte, è tra le cantanti della nuova edizione del talent show di Sky che più hanno sorpreso i telespettatori per le sue eccelse qualità e per la grande personalità: adesso cresce l’attesa per la sua prossima esibizione. Ti potrebbe interessare anche -> XBootcamp, completati i roster di Mika e Manuel ...

Scelta da Mika per far parte della sua squadra, la giovanissima Nika Paris ieri sera ha affascinato con l'interpretazione della cover "Flou" di Angèle, esibizione che le è valsa il pass per lo step successivo del famoso programma in onda tutti i giovedì su Sky.