Nations League: Lukaku non gioca, è tornato in Belgio (Di sabato 9 ottobre 2021) "Lukaku ha avuto un sovraccarico muscolare: qui non avevamo le strutture per svolgere il lavoro medico, così il calciatore è tornato in Belgio per curarsi ed essere pronto il prima possibile per il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) "ha avuto un sovraccarico muscolare: qui non avevamo le strutture per svolgere il lavoro medico, così il calciatore èinper curarsi ed essere pronto il prima possibile per il ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE Nazionale, risentimento muscolare per Calabria ll difensore salterà la partita contro il B… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? #NationsLeague, domenica a #Torino c’è #ItaliaBelgio: fino a sabato la vendita dei biglietti per l… - SkySport : ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE BELGIO, LUKAKU OUT: IL GIOCATORE HA LASCIATO IL RITIRO L'attaccante non giocherà domani co… - sportli26181512 : Francia, Deschamps: 'Sentiremo la mancanza di Rabiot': Le parole del ct dei galletti alla vigilia della sfida di Na… - zazoomblog : Nations League: Torres decideremo domani se giocherò finale - #Nations #League: #Torres #decideremo -