Mortale a Guidonia | pedone investito sulle strisce e ucciso da una moto Due feriti in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, 9 ottobre, a. Due persone stavano attraversando la stradapedonali, in Via Roma, all’altezza della clinica Villa Dante quando una tragedia si è consumata. Una, che sfrecciava sulla strada, ha colpito violentemente i due pedoni che sono caduti al suolo, mentre ilciclista è sbalzato dalla sella, andando a sua volta a sbattere a terra. Leggi anche: Aurelia, terribile incidente tra Ladispoli e Civitavecchia: morto un ragazzo di 20 anni Per uno dei due pedoni non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo: i sanitari del 118 rapidamente intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. E’ andata meglio per la persona che era con lui, rimasta ferita in modo serio e trasportata in ospedale a Roma. Anche per ...