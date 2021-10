Michael Andretti è pronto ad entrare in Alfa Romeo (Di sabato 9 ottobre 2021) Michael Andretti è pronto a tornare in Formula 1, con l’Alfa Romeo. No, non è la prima pagina di qualche giornale del 1994, ma è l’indiscrezione, non smentita, che la rivista Racer ha lanciato nei giorni scorsi. L’ex pilota e oggi titolare di un vero e proprio impero finanziario starebbe trattando per acquistare l’80% del pacchetto azionario della Sauber, scuderia che corre con il marchio del Portello. La trattativa è tutt’ora in corso ma l’ex pilota McLaren spera di poterla concludere già in occasione del GP di Austin tra due settimane. Dopo la Haas, un altro team americano potrebbe approdare in Formula 1. Perché Michael Andretti ha scelto l’Alfa Romeo? Secondo quanto riportato da Racer, Andretti avrebbe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 ottobre 2021)a tornare in Formula 1, con l’. No, non è la prima pagina di qualche giornale del 1994, ma è l’indiscrezione, non smentita, che la rivista Racer ha lanciato nei giorni scorsi. L’ex pilota e oggi titolare di un vero e proprio impero finanziario starebbe trattando per acquistare l’80% del pacchetto azionario della Sauber, scuderia che corre con il marchio del Portello. La trattativa è tutt’ora in corso ma l’ex pilota McLaren spera di poterla concludere già in occasione del GP di Austin tra due settimane. Dopo la Haas, un altro team americano potrebbe approdare in Formula 1. Perchéha scelto l’? Secondo quanto riportato da Racer,avrebbe ...

