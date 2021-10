Messi: "Non mi aspettavo di lasciare il Barcellona" (Di sabato 9 ottobre 2021) "L'addio al Barcellona ? Non me l'aspettavo. Dopo le vacanze, l'idea era quella di firmare il contratto con i blaugrana e di iniziare subito ad allenarmi. Pensavo che fosse tutto sistemato e che ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) "L'addio al? Non me l'. Dopo le vacanze, l'idea era quella di firmare il contratto con i blaugrana e di iniziare subito ad allenarmi. Pensavo che fosse tutto sistemato e che ...

Advertising

CB_Ignoranza : Quando davanti hai Messi, puoi solo pregare. E magari la prossima volta anche chiudere le gambe non sarebbe una cat… - SkySport : Messi: 'Addio al Barça non me l'aspettavo, avevo altre offerte ma il Psg mi ha convinto' #SkySport #Messi… - lucasofri : La leggerezza convinta con cui si sostiene che le accuse gravi contro un partito non debbano essere pubblicate prim… - melinacugliari : RT @cris_cersei: Oh Forza Nuova è il primo partito, se riesce a riempire così Piazza del Popolo che non ci riescono manco Grillo, Salvini e… - casanovaxxxxx : @SardegnaG sono solo degli ipocriti che non riconoscono che se possono manifestare oggi è grazie a chi si è vaccina… -