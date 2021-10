Meloni combatte l' antisemitismo? Se è vero inviti i suoi elettori a non votare per Michetti al ballottaggio

Advertising

Satryland59 : RT @globalistIT: - donapatri : RT @globalistIT: - globalistIT : - valjant_e : @GiorgiaMeloni ?????? cosa fanno tre #Mussolini in un partito? un partito #fascista ,dica pure quello che le pare...l… - ScipioElmo : @walterhassan @CarloCalenda Chissà mai perché il cittadino “normale” adora essere preso in giro? Sente, vede ciò c… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni combatte

Globalist.it

Ora che Giorgia, tra la denuncia di un complotto e l'altro, ha detto che per lei non c'è spazio per l'antisemitismo, per dimostrare che è coerente e che non sono parole in libertà dovrebbe ...L'estrema destra di Giorgiaquando serve cerca di fare la faccia buona ma in realtàuna guerra neanche troppo sotterranea contro ogni forma di corretta politica, contro ogni declinazione di buoni sentimenti. Per ...Spunta uno scritto in cui il candidato sindaco di Roma per il centro-destra sosteneva con qualche distinguo più o meno le stesse tesi usate da Hitler contro il popolo ebraico ...L’estrema destra di Giorgia Meloni quando serve cerca di fare la faccia buona ma in realtà combatte una guerra neanche troppo sotterranea contro ogni forma di corretta politica, contro ...