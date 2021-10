Mancini: ”Col Belgio sicuramente qualcosa cambieremo” (Di sabato 9 ottobre 2021) NATIONS LEAGUE – Italia, Mancini: “Col Belgio proveremo nuovi giocatori, dobbiamo vincere, sfida importante anche per il ranking Fifa” Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Belgio, valida per l’assegnazione del terzo posto nella Nations League. Queste le sue parole: “Abbiamo intrapreso una bellissima strada e dobbiamo continuare su questa strada. -afferma Mancini -Abbiamo ragazzi giovani che possono giocare insieme ancora per 5-6 anni. Sono stato molto orgoglioso l’altra sera di quanto hanno fatto, sia nel primo tempo che nella ripresa: giocare con la Spagna in 10 è la cosa peggiore, ma siamo riusciti a essere compatti e a fare gol. C’era il rischio di perdere 4 o 5-0 e invece sono stati molto ... Leggi su retecalcio (Di sabato 9 ottobre 2021) NATIONS LEAGUE – Italia,: “Colproveremo nuovi giocatori, dobbiamo vincere, sfida importante anche per il ranking Fifa” Roberto, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida col, valida per l’assegnazione del terzo posto nella Nations League. Queste le sue parole: “Abbiamo intrapreso una bellissima strada e dobbiamo continuare su questa strada. -afferma-Abbiamo ragazzi giovani che possono giocare insieme ancora per 5-6 anni. Sono stato molto orgoglioso l’altra sera di quanto hanno fatto, sia nel primo tempo che nella ripresa: giocare con la Spagna in 10 è la cosa peggiore, ma siamo riusciti a essere compatti e a fare gol. C’era il rischio di perdere 4 o 5-0 e invece sono stati molto ...

