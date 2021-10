Ma questa destra è (anche) prodotto di questa sinistra (Di sabato 9 ottobre 2021) Giorgia Meloni (stamattina in un’intervista al Corriere) continua a sottovalutare e dunque a liquidare l’epicentro della questione posta dall’inchiesta di Fanpage e Piazza Pulita: a trastullarsi con le svastiche e i forni crematori e con le soluzioni finali o parziali da riservare a immigrati ed ebrei non sono le solite periferie del consenso e del pensiero. Stavolta è Carlo Fidanza, capo della delegazione di F.lli d’Italia al parlamento europeo, grosso modo il numero tre del partito: quali siano le eccezionali e dunque ineludibili implicazioni lo si è scritto qui una settimana fa. Ma su un punto Meloni ha ragione da vendere: quando a sinistra non si sa che fare, e succede spesso, si eleva il lacerante grido dell’antifascismo. Non si è cominciato con Silvio Berlusconi, come dice Meloni, ma molto prima. Ci si ricorderà di Amintore Fanfani, democristiano, sei volte ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Giorgia Meloni (stamattina in un’intervista al Corriere) continua a sottovalutare e dunque a liquidare l’epicentro della questione posta dall’inchiesta di Fanpage e Piazza Pulita: a trastullarsi con le svastiche e i forni crematori e con le soluzioni finali o parziali da riservare a immigrati ed ebrei non sono le solite periferie del consenso e del pensiero. Stavolta è Carlo Fidanza, capo della delegazione di F.lli d’Italia al parlamento europeo, grosso modo il numero tre del partito: quali siano le eccezionali e dunque ineludibili implicazioni lo si è scritto qui una settimana fa. Ma su un punto Meloni ha ragione da vendere: quando anon si sa che fare, e succede spesso, si eleva il lacerante grido dell’antifascismo. Non si è cominciato con Silvio Berlusconi, come dice Meloni, ma molto prima. Ci si ricorderà di Amintore Fanfani, democristiano, sei volte ...

