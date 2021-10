Lecco | «commissariato» il colosso dell’ortofrutta Spreafico I lavoratori stranieri | «Trattati come animali»

Leggi su corriere

(Di sabato 9 ottobre 2021) Misura preventiva: l’amministratore giudiziario dovrà verificare e «bonificare» i rapporti tra il gruppo e le società di logistica. Il cda rimane in carica. Le testimonianze: «Riposi non pagati, ferie non pagate. A Dolzago ci trattanoperché si approfittano di noiche abbiamo bisogno di lavorare e non capiamo bene l’italiano»