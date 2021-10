Ladispoli, raccolta differenziata: il nuovo calendario di distribuzione dei mastelli (Di sabato 9 ottobre 2021) Ladispoli – L’Amministrazione comunale di Ladispoli ha fatto sapere che, a partire da lunedì 11 ottobre, in diversi punti del territorio comunale, saranno allestiti info point dove i cittadini potranno effettuare la taggatura dei contenitori e sostituire le attrezzature danneggiate. Gli utenti di case singole e di condomini fino ad otto unità abitative si potranno recare dalle 12:00 alle 18:00: Lunedì piazza del Mercato via dei Narcisi via Corrado Melone Mercoledì piazza del Mercato piazza Domitilla via Corrado Melone Giovedì piazza del Mercato via dei Narcisi Venerdì piazza del Mercato via Corrado Melone Sabato piazza del Mercato piazza Domitilla Consorzio San Nicola Domenica piazzale Tirreno I cittadini dovranno portare tutti i mastelli in uso, il documento che comprova l’iscrizione al ruolo Tari, il documento d’identità ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 9 ottobre 2021)– L’Amministrazione comunale diha fatto sapere che, a partire da lunedì 11 ottobre, in diversi punti del territorio comunale, saranno allestiti info point dove i cittadini potranno effettuare la taggatura dei contenitori e sostituire le attrezzature danneggiate. Gli utenti di case singole e di condomini fino ad otto unità abitative si potranno recare dalle 12:00 alle 18:00: Lunedì piazza del Mercato via dei Narcisi via Corrado Melone Mercoledì piazza del Mercato piazza Domitilla via Corrado Melone Giovedì piazza del Mercato via dei Narcisi Venerdì piazza del Mercato via Corrado Melone Sabato piazza del Mercato piazza Domitilla Consorzio San Nicola Domenica piazzale Tirreno I cittadini dovranno portare tutti iin uso, il documento che comprova l’iscrizione al ruolo Tari, il documento d’identità ...

